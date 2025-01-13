ألغى قائد مليشيا الدعم السريع الإرهابية، محمد حمدان دقلو حميدتي، مؤتمراً صحفياً كان مقرراً انعقاده نهار اليوم في مدينة نيروبي. وقال موقع (إنسايد أفريكا)، إن حميدتي جعل الصحفيين ينتظرونه أكثر من نصف ساعة، ومن ثم تم إلغاء المؤتمر.

وأوضح (إنسايد أفريكا) أنه كان من المتوقع أن يتناول المؤتمر الصحفي، المخاوف المتزايدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في السودان، والعقوبات الأمريكية الجديدة التي فُرضت عليها مؤخراً. صحيفة السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي يلغي مؤتمره الصحفي اليوم في نيروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.