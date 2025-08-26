الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

المملكة العربية السعودية : نجدد الدعوة لجميع الأطراف السودانية إلى تنفيذ بنود “إعلان جدة”

قالت وكالة الأنباء إن مجلس الوزراء السعودي جدد خلال جلسة برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة المملكة جميع الأطراف السودانية إلى تنفيذ بنود “إعلان جدة” الموقع في مايو 2023م، والالتزام بحماية المدنيين وضمان أمن ممرات المساعدات الإغاثية والإنسانية، بجانب تغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق وتجنيبه ويلات الحرب والصراعات الداخلية.
