رئيس الوزراء: الطرق الصوفية من ممسكات الوحدة الوطنية

أكد الدكتور كامل الطيب إدريس رئيس مجلس الوزراء لدى زيارته الجمعة لزاوية تاج الاصفياء بمدينة اربجي بمحلية الحصاحيصا إن الطرق الصوفية من ممسكات الوحدة الوطنية، داعياً لنبذ الجهوية وخطاب الكراهية والعنصرية والقبلية والتمسك بمنهج الوسطية والأخلاق الحميدة. من جانبه أشاد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة بالوقفة المشرفة لأهل الطرق الصوفية في معركة الكرامة، مناشداً رجالات الطرق الصوفية لقيادة المصالحات المجتمعية وتعزيز التعايش السلمي ورتق النسيج الإجتماعي. سونا

