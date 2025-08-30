وزارة الإنتاج بالشمالية وتنفيذي مروي يشهدان ختام برنامج الاستزراع الغابي بوادي المقدم

شهد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية، الوزير المكلف المهندس عثمان أحمد عثمان، والمدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذ دفع الله محمد صديق، الجمعة، ختام برنامج الاستزراع الغابي الذي نفذته إدارة الغابات بالولاية بغابة وادي المقدم جنوب شرق منطقة كورتي.

وحضر الفعالية مدير غابات الولاية المهندس عثمان آدم بابكر، ومدير الزراعة بالمحلية المهندس أحمد حسن، بجانب إدارة غابات المحلية.

وأشاد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية بالجهود التي تبذلها إدارة الغابات في استزراع الغابات المحجوزة بمنطقة وادي المقدم، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في مكافحة التصحر وزيادة المساحات الخضراء والمراعي بالمنطقة.

من جانبه، دعا المدير التنفيذي لمحلية مروي إلى ضرورة الاهتمام بالتشجير واستثمار موسم الخريف في زراعة مساحات إضافية للمحافظة على الغابات والبيئة عموماً، مثمناً دور إدارة الغابات في تنفيذ مشروع الاستزراع.