السلطات المصرية توقف حفل غنائي للفنانة السودانية مروة الدولية بالقاهرة

كشفت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, عن إيقاف وإلغاء السلطات المصرية, حفل غنائي للفنانة السودانية, مروة الدولية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت صفحة ”النهار السودان”, أن السلطات المصرية, في القاهرة, قامت بإلغاء حفل الفنانة المثيرة للجدل.
ورفضت جهات رسمية التصديق لعدد من حفلات الفنانة خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى أن وجودها ارتبط ببعض الإشكالات في عدد من المقاهي، كان آخرها إغلاق كافيه “شبابيك” عقب دخولها فقط قبل ان تغني.
ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, لم تكشف المصادر عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الإجراءات، ما يثير تساؤلات حول مستقبل استمرار نشاط الفنانة في القاهرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
