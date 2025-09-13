وزير العدل يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقاته مع جمهورية الصين على كافة المستويات

التقى السيد د. عبد الله محمد درف وزير العدل الجمعة بالسيد يانغ ليو ممثل وزير العدل الصيني، وذلك على هامش اجتماعات الدورة (63) للمنظمة الاستشارية القانونية الأفروآسيوية بكمبالا.

وتقدم السيد الوزير في مستهل اللقاء بالشكر للوفد الصيني على دعمه للبند المتعلق بإدانة انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة المخالفة للقانون الدولي، والذي تم اعتماده في نقاشات الدورة (63) للمنظمة.

كما شكر معاليه جمهورية الصين على مواقفها التاريخية الداعمة للسودان عبر العقود، وخاصة في مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى مشاريع التنمية الاستراتيجية المهمة التي دعمتها الصين في السودان خلال السنوات الماضية.

وجدد حرص السودان على تعزيز علاقاته مع جمهورية الصين الشعبية على كافة المستويات، ملتمسًا دعم الصين لعملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب في السودان.

من جانبه أكد رئيس الوفد الصيني على دعم بلاده الثابت لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومنع التدخلات الخارجية فيه، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بدور فعال تجاه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

كما جدد موقف جمهورية الصين الشعبية الداعم لوقف إطلاق النار وتحقيق المصالحات الوطنية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب في السودان.