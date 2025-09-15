شاهد.. “جدية” الإعلام السوداني تنشر صورة لها مع زوجها الشاعر وتستعين بأبيات من الغزل نظمها في حقها: (لا شمسين قدر نورك ولا الاقمار معاها كمان)

نشرت المذيعة والإعلامية ونجمة السوشيال ميديا السودانية, جدية عثمان, صورة حديثة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المذيعة الحسناء ظهرت في اللقطة مع زوجها البروفيسور الذي تم تعيينه مؤخراً وزيراً للصحة قبل إعتذاره بسبب ظروفه الصحية المعز عمر بخيت. واستعانت جدية عثمان, بأبيات شعر نظمها زوجها الشاعر المعروف قال فيها: (لا شمسين قدر نورك.. ولا الاقمار معاها كمان..

وكيف نقدر علي رسمك. وانت الريشه والالوان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

