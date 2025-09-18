اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

محمد صلاح يكتب التاريخ بـ”6 دقائق” ويسجل سابقة لفرق إنجلترا

عرفت أول 6 دقائق من مباراة وأتلتيكو مدريد، ضمن الجولة الأولى من ، تسجيل أرقام قياسية مميزة، كان سببها الأول، النجم المصري محمد صلاح.
وتقدم ليفربول في الدقيقة الرابعة عن طريق أندرو روبرتسون الذي سجّل بعد متابعة تسديدة صلاح من ركلة حرة، قبل أن يضيف الملك المصري الهدف الثاني لـ”الريدز” في الدقيقة السادسة.
وبات نجم منتخب “الفراعنة”، اللاعب الوحيد الذي يسجل ويصنع هدفاً لفريق إنجليزي، في أول ست دقائق، عبر تاريخ دوري أبطال أوروبا، مواصلاً تحطيم الأرقام المميزة.

صلاح يكتب رقماً تاريخياً سلبياً للإسبان..
وسجّل صلاح 19 هدفاً في آخر 21 مباراة بدور المجموعات (أو الدور الأول في النسخة الأحدث)، ضمن دوري أبطال أوروبا، وتحديداً منذ هدفه ضد سالزبورغ في ديسمبر 2019.
وجاء تألق المصري، ليضع أتلتيكو مدريد أمام إحصائية سلبية تاريخية، ذلك أن الفريق الإسباني، استقبل هدفين بعد 6 دقائق من بداية مباراة في دوري الأبطال، لأول مرة بتاريخه.
