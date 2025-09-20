شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال

- 1/2
خطفت طفلة سودانية, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وذلك خلال ظهورها في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطفلة خاطبت جمع من الحاضرين حفل التخرج الذي أقامته “الحضانة” التي تدرس فيها الطفلة.
وقالت الطفلة الخريجة خديجة عوض, في كلمتها التي أبهرت الجمهور: (يسرنا أن نقف في مساء هذا اليوم المبارك, نحن الدفعة التاسعة).
وتابعت الخريجة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (ونحن على أبواب التخرج, شكراً لك معلمتنا على كل الحب وشكراً أمي وأبي على حسن الاختيار ونعاهدكما على رفع راية الجد والإجتهاد دائماً).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
