فاجأ الفنان السوداني, الشهير طه سليمان, جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاقه فيديو كليب لعمل فني جديد حمل اسم “السوع”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن أغنية “السوع”, والتي قام الملقب بالسلطان, تم تصويرها بالعاصمة المصرية القاهرة. وجاءت الأغنية على طريقة أغاني “المهرجانات” الشهيرة في مصر, ورافق السلطان في الفيديو كليب عدد من النجوم المصريين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان طه سليمان يفاجئ جمهوره بإطلاق أغنية المهرجانات المصرية “السوع” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.