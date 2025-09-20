مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية يقف على سير الآداء بمستشفيات الشرطة بولايات نهر النيل والجزيرة

دفعا لمسيرة العمل وتجويدا للاداء وتلمسا للمعضلات وبحث السبل الكفيلة بتذليل عقبات العمل بالقطاع الصحي والطبي في هذا السياق قام اللواء شرطة طبيب /طارق حسن حاج علي مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية والوفد المرافق له بجولات وزيارات تفقدية شملت مستشفيات الشرطة بولايات نهر النيل ، والجزيرة وكانت بداية الجولة من خلال زيارته لمستشفى الشرطة عطبرة حيث التقي باللواء شرطة طبيب/ أمير صديق الحسين مدير المستشفى المكلف وطاقمه الإداري حيث وقف على سير العمل وطاف علي جميع الأقسام والبنيات التحتية للمستشفي مشيدا بجهود العاملين في ترقية العمل الطبي وإسهام المستشفى في تطوير العمل الصحي بولاية نهر النيل من خلال إستقبال المستشفى لجرحى ومصابي معركة الكرامة بالإضافة الي أستضافة جميع الفعاليات الطبية القوميةالمختلفة .

وفي ولاية الجزيرة كان في إستقباله العميد شرطة طبيب /الوليد محمد الأمين مدير مستشفى الشرطة مدني وإبتدر زيارته بالمرور على أقسام المستشفي مشيداً بجهود العاملين في عودة وجاهزية المستشفى ودخوله الخدمة عقب تحرير المدينة من قبضة المليشيا المتمردة مما أسهم بصورة كبيرة في تخفيف المعاناة عن كاهل الشرطيين والمواطنين حاساً إدارة المستشفى والعاملين فيها على بذل أقصى الجهود ومواصلة العطاء لتقديم أفضل الخدمات الصحية لطالبي الخدمة ووعد بتسخير كافة الامكانيات وتوفير جميع المطلوبات اللازمة لتطوير وترقية العمل الطبي والصحي بالمستشفي

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية والوفد المرافق له بمدينة الحصاحيصا قدم واجب العزاء في فقيد الشرطة والإدارة اللواء صيدلي/ حاتم عبد الوهاب ونقل تحيات وتعازي قيادة قوات الشرطة ومنسوبي الخدمات الطبية لاسرة وزملاء الفقيد.

المكتب الصحفي للشرطة