القضارف تبحث انجاح الموسم الرياضى بالولاية

شدد الأستاذ المعز يوسف سعيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية القضارف على ضرورة التنسيق والتعاون بين المجلس والاتحاد المحلي لكرة القدم بالولاية لإنجاح الموسم الرياضي الجديد. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الاربعاء بقيادات الاتحاد المحلي للكرة برئاسة المهندس مرتضى دياب نائب الرئيس بحضور الأستاذ حسن محجوب سكرتير الاتحاد والاستاذ خالد عطا عضو الاتحاد. وأشاد المهندس مرتضى دياب بالأدوار الكبيرة التي قام بها المجلس لجهة تطوير وترقية الانشطة الرياضية بالولاية مؤكدا أنه ظل الداعم والسند لكل الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الاتحادات في كافة المحليات واضاف ان القضارف واحدة من أربع ولايات نظمت دوري منتظم وبطل حقيقي يشارك في التأهيلي هذا الموسم. من جانبه قدم الأستاذ حسن محجوب سكرتير الاتحاد تصورا للأمين العام بخصوص تجهيزات الموسم الجديد وتهيئة الاستاد لاستقبال المباريات؛ وناقش الطرفان العديد من الجوانب والقضايا المتعلقة بتهيئة بيئة النشاط الرياضي ، ومن جانبها شكرت قيادة الاتحاد الأمين العام للمجلس على التجاوب مع برامج الاتحاد والأنشطة الرياضية بالولاية. سونا

