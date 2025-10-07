شاهد بالفيديو.. الفنان جمال فرفور: (تعاملت مع عدد من المجموعات.. وما لقيت أتفه ولا أوسخ ولا أحقر من الوسط الفني)

أطلق الفنان السوداني, المعروف جمال فرفور, تصريحات نارية خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “البلد” الفضائية, عبر برنامج “الكلمة الأخيرة”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث فرفور, عن العلاقات الكروية والفنية والقانونية, وحتى العسكرية, مؤكداً أنه كان على علاقة بكل هذه المجموعات.

وأنصف المطرب الشهير المجتمع الرياضي, مؤكداً أنه مجتمع جميل, كذلك المجتمع القانوني, الذي جمعه بعدد من القانونيين, ومجتمع الجيش.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, وفي المقابل هاجم “فرفور”, الوسط الفني, قائلاً: (تعاملت مع عدد من المجموعات.. وما لقيت أتفه ولا أوسخ ولا أحقر من الوسط الفني).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)