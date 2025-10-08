ردت الناشطة السودانية, المعروفة رانيا الخضر, على تدوينات الإعلامي راشد نبأ, التي توعد فيها مؤيدي الحرب الذين أسماهم “البلابسة والبلبوسيات”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب راشد نبأ, على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, متوعداً “البلابسة” عبر إحدى اللجان القانونية. رانيا الخضر, ردت على تغريدة راشد نبأ, بمنشور على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أرفقت معه صورة من تدوينته, وقالت رانيا: (يا ود انا ارجل منك لجنة شنو البتهددنا بيها بل بس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر الناشطة رانيا الخضر ترد على الإعلامي راشد نبأ بعد تهديداته المتكررة للبلابسة ومؤيدي الحرب (يا ود انا ارجل منك لجنة شنو البتهددنا بيها.. بل بس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.