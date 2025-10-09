- 1/2
- 2/2
تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من الجمهور المتابع للفيديو.
وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم رصده من بث مباشر ظهرت فيه سيدة الأعمال السودانية المثيرة للجدل هبة كايرو, منفعلة وغاضبة.
ووفقاً لما جاء في المقطع فإن غضب “كايرو”, سببه تعليق من إحدى الفتيات المتابعات للبث المباشر الذي أجرته على إحدى مواقع التواصل.
وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين, فإن هبة كايرو, ظهرت داخل “الكوافير” الخاص بها وهي تخضع لجلسة “تسريح”, قبل أن تتفاجأ بالفتاة تكتب لها “كرشتك”.
تعليق الفتاة أثار غضب سيدة الأعمال التي خرجت عن طورها واستعرضت بطنها موجهة حدسثها لصاحبة التعليق: (كرشتي دي جابت أربعة اقدري انتي جيبي أربعة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. استعرضت “بطنها” داخل “الكوافير” الخاص بها.. سيدة الأعمال السودانية هبة كايرو تفقد أعصابها وتتوقف عن تسريح شعرها بسبب فتاة سخرت من “كرشتها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.