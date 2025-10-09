“لا أحد فوق حق الدفاع عن النفس”.. ماذا قالت القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن عن قرار فصل الفنان جمال فرفور من إتحاد المهن الموسيقية؟؟

عبرت الناشطة والقيادية بقوى الحرية والتغيير, الأستاذة حنان حسن, عن رأيها في القرار المثير للجدل لإتحاد المهن الموسيقية والذي قضى بفصل الفنان جمال فرفور.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت الناشطة المعروفة تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, كشفت من خلاله عن وجهة نظرها.

حنان حسن, كتبت في تدوينتها التي أ{فقت معها صورة من خطاب إتحاد المهن الموسيقية: (لا أحد فوق حق الدفاع عن النفس).

وأضافت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (فصل الفنان جمال فرفور قبل منحه فرصة للتوضيح، لا يتوافق مع أبسط مبادئ العدالة والإنصاف.).

وختمت تديونتها قائلة: (يمكن الاختلاف معه، ويمكن مساءلته، لكن لا يجوز تجاوز حقه في الرد والدفاع عن نفسه, العدالة الحقيقة تقوم على الاستماع أولًا قبل الحكم، وهذا ما نأمل أن يلتزم به اتحاد المهن الموسيقية دائمًا).

