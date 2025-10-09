البرهان يطلع على أحداث الطينة وكرنوي

- 1/2
اطلع السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان على الأحداث التي جرت في منطقتي الطينة وكرنوي والتي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء الوطن .
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد هيئة شورى قبيلة الزغاوة، حيث أوضح الأستاذ عمر سليمان آدم المتحدث باسم الوفد في تصريح صحفي أن رئيس المجلس السيادي وجه الإدارة الأهلية ومجلس الشورى بضرورة التحرك العاجل لإحتواء هذه المشكلة.
مؤكداً عزم الدولة على بسط هيبتها وسيادة حكم القانون، مشيراً إلى دور القيادات المجتمعية في تحقيق التعايش بين المكونات الاجتماعية المختلفة.
مبيناً أن اللقاء تطرق أيضا للحصار الذي تعرضت له مدينة الفاشر والمجهودات التي تقوم بها هيئة شورى الزغاوة في احتواء الأزمة وقال أنه تم الفصل بين المجموعتين المتقاتلتين والدفع بتعزيزات عسكرية لبسط الأمن والاستقرار في المنطقة.
سونا
