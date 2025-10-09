جابر يوجه بالإسراع في إدخال المعاملات الحكومية بولاية الخرطوم ضمن منصة بلدنا

وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، وزارة التحول الرقمي والاتصالات بالإسراع في إدخال المعاملات الحكومية بولاية الخرطوم ضمن منصة بلدنا بغية تحقيق الشمول الرقمي وإتاحة المعاملات الحكومية للمواطنين عبر الإنترنت.

وأشار سيادته خلال الاجتماع الذي ضم وزير التحول الرقمي والاتصالات أحمد الدرديري، وإدارة منصة بلدنا الرقمية ووزارة المالية بولاية الخرطوم إلى أهمية رفع مستوى الرقابة وضبط المال العام وتحقيق الشفافية المالية الكاملة.

ودعا عضو السيادي إلى ضرورة الشروع في وضع الخطة الفنية وإستكمال التصميم المعني ببداية التحول الرقمي لجميع الخدمات بولاية الخرطوم خلال شهر من الآن.

من ناحيته، أوضح وزير التحول الرقمي والاتصالات أحمد الدرديري، أن منصة بلدنا الرقمية تعنى بتبادل البيانات والمعاملات الحكومية من أجل بناء بيئة رقمية آمنة موحدة تمكن من تقديم الخدمات الحكومية للمؤسسات والمواطنين، مشيراً إلى ربط نحو ثمانية أنظمة حكومية رئيسية لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية في مستوياتها الثلاث (خدمات القطاع الحكومي، خدمات القطاع الخاص، والخدمات المباشرة للمواطنين).

إلى ذلك، أشار ممثل الفريق التقني بمنصة بلدنا الرقمية د. فخر الدين محمد شمس الدين، إلى أن الاجتماع ناقش الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين عبر مشروع التحول الرقمي المتكامل بالسودان، علاوة على إمكانية تشغيل منصة بلدنا بولاية الخرطوم.