شاهد.. فيديو نادر يوثق لمشاركة المطرب الراحل نادر خضر في حفل زواج زميله الفنان جمال فرفور الذي أقيم بحي الصبابي

نشر جمهور الفنان جمال فرفور, مقطع فيديو نادر وذلك عبر عدد من الصفحات التي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو النادر والقديم والذي يعود تاريخه لما قبل العام 2010 وثق لمراسم حفل زواج الفنان جمال فرفور. ووفقاً لما أظهر المقطع فقد ظهر الفنان الراحل نادر خضر, يغني في الحفل ويشارك زميله الأفراح من أمام منزل فرفور, بحي الصبابي, بمدينة بحر. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد أكد ناشرو الفيديو أن المقطع يبرز العلاقة الطيبة التي كانت تجمع المطربين نادر خضر, وجمال فرفور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

