شاهد بالصورة.. مصممة أزياء سودانية تفاجئ الجميع وتظهر بثوب مرصع بعدد 90 فص من الألماس قيمته 500 ألف دولار ما يعادل أكثر من مليار ونصف جنيه سوداني و 23 مليون جنيه مصري

فاجأت مصممة ثياب سودانية, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد طرحها ثوب نسائي, جديد في إحدى البازرات الشهيرة. وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من صفحات بعض مشاهير السوشيال ميديا أبرزهم الصحفية فاطمة الصادق, فإن سعر الثوب أثار ضجة غير مسبوقة. ووفقاً للصورة المتداولة من “البازار”, فإن المصممة زينب النور, ظهرت وهي تقف بجوار عارضة أزياء استعرضت ثوبها الفخم في المهرجان الذي أقيم بإحدى الدول العربية. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فإن الثوب الذي طرحته زينب النور, بلغ سعره 500 ألف دولار أمريكي, ما يعادل أكثر من مليار ونصف جنيه سوداني, وأكثر من 23 مليون جنيه مصري,مرصع بعدد 90 فص من الماس. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

