روسيا تخطط لإطلاق السفر بدون تأشيرة مع 3 دول بينها بلد عربي في القريب العاجل

جاء في إحاطة إعلامية للجلسة الاستراتيجية “تطوير السياحة في روسيا”، التي ترأسها رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، إن روسيا تنوي إطلاق السفر بدون تأشيرة قريبا مع عدة دول.

ووفقا للوثيقة التي تم نشرها اليوم الثلاثاء، سيتم إطلاق السفر بدون تأشيرة مع الصين والسعودية وماليزيا.

وجاء في الوثيقة: “السياحة الوافدة: تحقيق السفر بدون تأشيرة مع الصين والمملكة العربية السعودية وماليزيا في المستقبل القريب”.

وتشير الوثيقة أيضا إلى أنه بحلول عام 2030، من المخطط زيادة عدد الرحلات السياحية الوافدة بمقدار 11 مليون رحلة، إلى 16 مليون رحلة.

في الثاني من سبتمبر، أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية قوه جيا كون، أن بلاده تطبق نظاما تجريبيا بدون تأشيرة لمدة عام و30 يوما للمواطنين الروس اعتبارا من 15 سبتمبر 2025. وفي الرابع من سبتمبر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا سترد بالمثل على القرار الودي للحكومة الصينية التي سمحت بالسفر بدون تأشيرة للمواطنين الروس.

وفيما يتعلق بالسعودية، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف في يوليو الماضي إن اتفاقية إلغاء التأشيرات بين البلدين في المراحل النهائية من الإعداد.

وفي مارس الماضي، ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن روسيا تخطط لإلغاء التأشيرات للمواطنين الماليزيين قريبا.

المصدر: نوفوستي