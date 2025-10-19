بعد 6 أسابيع.. ديمبلي يخفف أزمة إنريكي

يستعد عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا لتخفيف من حدة الأزمة التي يعيشها المدرب الإسباني، لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الباريسي.

حقق بي إس جي فوزًا وحيدًا في آخر 4 جولات من بطولة الدوري الفرنسي، مقابل تعادلين وخسارة أمام غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا، الذي قفز إلى قمة جدول الترتيب بعد مرور 8 جولات من “ليج وان”.

من جانبها، أكدت صحيفة لوباريزيان الفرنسية في تقرير لها اليوم الأحد أن ديمبلي، الفائز مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، يستعد للعودة إلى صفوف الفريق بعد غياب عن الملاعب دام لأكثر من 6 أسابيع.

وأشارت إلى أن ديمبلي سيكون ضمن قائمة الفريق الباريسي التي ستسافر إلى ألمانيا، غدا الإثنين، استعدادا لخوض مواجهة باير ليفركوزن على ملعب “باي أرينا” مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أضافت الصحيفة “بعد تعرض الجناج الفرنسي الدولي لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى في 5 سبتمبر (أيلول) الماضي خلال مبارا أوكرانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، تعافى نجم بي إس جي صاحب القميص رقم 10 بعد غياب دام أكثر من 6 أسابيع، من الإصابة، وبات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات”.

وتابع التقرير “بعد شهر تقريبًا من فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام 2025 خلال حفل مجلة فرانس فوتبول، من المنتظر أن يتواجد ديمبلي بوضعه الجديد في مواجهة باير ليفركوزن المنتشي بنتائج مميزة في الفترة الأخيرة، وآخرها الفوز على ملعبه بنتيجة 4 / 3 أمام ماينز ضمن منافسات الدوري الألماني، يوم السبت الماضي”.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي واجه فيه باريس سان جيرمان بعض الصعوبات، آخرها التعادل على ملعبه حديقة الأمراء أمام ستراسبورج بنتيجة 3-3 يوم الجمعة الماضي في بطولة الدوري الفرنسي، فإن عودة عثمان ديمبيلي تُعد بمثابة أخبار سارة للويس إنريكي ولاعبيه.

ورجحت لوباريزيان في ختام تقريرها بأنه بعد غياب دام لما يقرب من شهر ونصف، لن يكون عثمان ديمبلي متواجدا في التشكيل الأساسي لفريقه أمام باير ليفركوزن، لكن لويس إنريكي بإمكانه الاعتماد عليه كلاعب بديل، ينعش الفريق الباريسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026

بعد فوزه الكاسح على فريق لوهافر بنتيجة 6-2 استحوذ أولمبيك مارسيليا على قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة، إذ استغل تعثر جميع منافسيه.

من ناحية أخرى، اكتفى فريق باريس سان جيرمان “حامل اللقب” بالتعادل 3-3 مع ضيفه ستراسبورج في انطلاق منافسات الجولة، مساء أول أمس الجمعة، على ملعب حديقة الأمراء، كما تعادل موناكو في مباراته ضد أنجيه بنتيجة 1-1، في حين خسر أولمبيك ليون من منافسه نيس بنتيجة 2-3، في مباريات أمس السبت.

ووفقا لهذه النتائج، يحل بي إس جي في المرتبة الثانية برصيد 17 نقطة، بعدما حقق فوزا وحيدا في آخر أربع جولات خاضها، مقابل تعادلين وخسارة وحيدة جاءت أمام غريمه مارسيليا في الكلاسيكو، الذي تزامن مع حفل الكرة الذهبية، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي المركز الثالث يحل فريق ستراسبورج برصيد 16 نقطة، ومن خلفه أولمبيك ليون 15 نقطة في المركز الرابع، بينما يبقى موناكو مهددا بفقدان المركز الخامس الذي يحتله برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لانس الذي سيواجه باريس إف سي، مساء الأحد، في إطار الجولة الثامنة.

وينتظر فرسان المقدمة في الدوري الفرنسي اختبارات قارية بعد أيام قليلة، حيث يحل باريس سان جيرمان ضيفا على باير ليفركوزن، وأولمبيك مارسيليا ضيفا على سبورتنج لشبونة، بينما يستقبل موناكو ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل ليون نظيره بازل السويسري في الدوري الأوروبي، بينما يلعب ستراسبورج ضد ضيفه ياجيلونيا البولندي ضمن منافسات دوري المؤتمر.

نتائج باريس في الدوري الفرنسي

حقق البي إس جي 5 انتصارات، وتلقى خسارة واحدة أمام غريمه أولمبيك مارسيليا بهدف دون رد، في كلاسيكو فرنسا، وهي المباراة التي أقيمت تزامنًا مع حفل الكرة الذهبية، بعد تأجيلها 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل تعادلين متتاليين في آخر جولتين.

وفاز باريس سان جيرمان على نانت وأنجيه بنتيجة واحدة (1-0) في أول جولتين، ثم تجاوز تولوز بنتيجة (6-3)، وهزم لانس بثنائية دون رد، وحقق الفوز في الجولة الماضية أمام أوكسير بنتيجة (2-0).

وقبل التوقف الدولي تعادل العملاق الباريسي خارج ملعبه أمام ليل بنتيجة (1-1) وأمام ستراسبورج (3-3) في حديقة الأمراء.

