الهجرة الدولية: نزوح 1730 شخصاً من المزروب وأبوقمرة

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 1730 شخصاً في منطقة المزروب شمالي كردفان وابوقمرة بشمال دارفور (غرب) جراء تفاقم انعدام الأمن، واستمرار الاشتباكات المسلحة في السودان.

وقالت المنظمة الدولية في بيان، اليوم الأحد، إن فرقها الميدانية المختصة برصد أعداد النازحين، قدّرت نزوح 230 شخصاً من منطقة المزروب غرب مدينة بارا بشمال كردفان، الخميس الماضي، نتيجة لتفاقم انعدام الأمن.

وأشار البيان إلى أنهم نزحوا إلى مواقع متفرقة داخل منطقة غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ولا يزال الوضع متوتراً ومتقلباً.

والجمعة، أعلنت السلطات مقتل زعيم إحدى القبائل وأعيان بها، إثر هجوم بمسيرة للدعم السريع في شمال كردفان.

وذكرت المنظمة الدولية في بيان منفصل، أن 1500 شخص نزحوا من منطقة أبو قمرة بولاية شمال دارفور، بسبب تفاقم انعدام الأمن، الخميس الماضي.

وأفاد البيان، أن الأشخاص نزحوا إلى مواقع متفرقة داخل منطقة كرنوي بشمال دارفور، ولا يزال الوضع متوترًا ومتقلبًا للغاية.

والسبت، أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن القوات المشتركة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام والمتحالفة مع الجيش حققت انتصاراً على قوات الدعم السريع في منطقة أبو قمرة بشمال دارفور، واستعادت السيطرة على المنطقة بعد أيام من سيطرة الدعم السريع عليها.

السوداني