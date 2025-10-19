فى عيد ميلادها | حورية فرغلى واجهت السحر.. وأزمات التجميل وعدم الإنجاب تطاردها

تحتفل الفنانة حورية فرغلي بعيد ميلادها، يوم 18 أكتوبر من كل عام، واستعادت حورية نشاطها الفني وأجرت عملية تجميل جديدة أعادت جزءا كبيرا من شكلها بعدما مرت بالعديد من الأزمات خلال السنوات الماضية.

مسيرة حورية فرغلى الفنية

ولدت حورية فرغلي يوم 18 أكتوبر عام 1977، وكانت مقيمة في دولة الإمارات مع أسرتها، ثم انتقلت للعيش في مصر وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002.

تنازلت حورية فرغلي عن اللقب لزميلتها نور السمري، وشاركت في العديد من المسلسلات أهمها مسلسل “الحالة ج”، و”ساحرة الجنوب”.

فقدت حورية فرغلي خطيبها قبل يوم واحد من حفل زفافها في 2002، وكانت حينها بين الإمارات وبريطانيا، ولكن بعد هذه الحادثة المريرة عادت إلى القاهرة واقتحمت مجال التمثيل.

ومرت حورية فرغلي بالعديد من الصعاب، كان من بينها حرمانها من الحمل، حيث أعطاها الدكتور مهلة أخيرة تستطيع الحمل بها، ولكنها لم تكن متزوجة ولم تستطع أن تجد شريك حياتها في تلك الفترة، حتى ضاعت هذه الفرصة.

كما تعرضت حورية فرغلي لخطأ طبي أثناء إجرائها عملية صحية في أنفها، الأمر الذي استدعى خضوعها للعديد من العمليات الجراحية في محاولة لاستعادة شكلها الطبيعي مرة أخرى.

قالت الفنانة حورية فرغلي، إن والدها ووالدتها انفصلا عن بعضهما بعد 48 ساعة من ولادتها، متابعة: “عمري ما شوفت أبويا مع أمي أبدا، أبويا أستاذ جراح كبير أوي في الكويت وبقاله 50 سنة عايش هناك.. أبويا موقفش جنبي في العمليات ولا سأل عليّا، هو زعلان مني، ومكلمنيش من قبل ما أسافر، هو أول مرة يظهر في حياتي عام 2002″.

وأكدت أنها اشترت مدفنا خاصا بها، ومستعدة للموت في أي لحظة من اللحظات، وتدعو الله أن تموت وهي بصحة جيدة.

وقالت حورية، إنها لا تخاف من السحر، لكنها تعرضت له من قبل، وتابعت: “قعدت فترة عيانة جدا بعد مسلسل ”الحالة ج”، ومش عارفة في إيه، ووصلت لـ49 كيلو، واكتشفت أنه معمولي سحر، منه لله اللي عملي كده”.

وأضافت: “جابولي شيخ يقرأ لي قرآن، لقى في قصرية زرع حاجة مدفونة، فتحها لاقى فيها طلاسم بالأحمر واسمي وشعري، ومكتوب فيها: حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف خلفتها وزواجها وشغلها”.

