بالصورة.. الفنانة رؤى محمد نعيم تفاجئ الجميع وتلمح لإعتزال الفن (ربنا يسخر لى أي عمل أو شغل غير الوسط الفنى قولوا آمين)

فاجأت المطربة السودانية, الصاعدة رؤى محمد نعيم سعد, جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينة عبر حسابها على فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ألمحت إبنة الدرامي الشهير محمد نعيم سعد, لإعتزالها الفن والوسط الفني من خلال تدوينتها التي لفتت انتباه المتابعين. وكتبت رؤى: (ربنا يسخر لى ااى عمل او شغل غير الوسط الفنى ماحاااتردد أخلى ربنا يرزقنا جميعا من حيث لا نحتسب قولو اميين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

