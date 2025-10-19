شاهد بالفيديو.. السلطانة هدى عربي تعود لإكتساح “الترند” بوصلة رقص مثيرة على أنغام أغنية “الوافر ضراعو”

عادت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, لإكتساح “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو حديث. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, كانت قد نشرت مقطع فيديو من حفل أحيته المطربة الملقبة بسلطانة الطرب. هدى عربي, أشعلت الحفل بفواصل من الرقص المثير تفاعل معها الجمهور الحاضر ومرتادي مواقع التواصل وذلك على أغنية “الوافر ضراعو”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

