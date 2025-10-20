جبريل ابراهيم يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي

إلتقى د. جبريل ابراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والمهندس المعتصم ابراهيم وزير الطاقة والنفط اليوم، بحضور سعادة السفير محمد الغزالي سراج، سفير السودان لدى روسيا، بالسيد الكساندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي بحضور السيد ايقور ليفينين، مستشار الرئيس الروسي لشئون النقل، والسيد بافيل سروكين، النائب الاول لوزير الطاقة، والسيد ديميتري تيتنكين، نائب وزير الموارد الطبيعية والبيئة وممثلين لوزارات الخارجية، والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية.

قدم د. جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في مستهل اللقاء الشكر والتقدير للمواقف الروسية الداعمة للسودان والتي اسهمت في الحفاظ علي سيادة السودان ووحدته الترابية.

استعرض د. جبريل آخر المستجدات في الساحة السودانية في ظل انتصار القوات المسلحة وتناول الاوضاع في البلاد ورؤية الحكومة لاحلال السلام ومعالجة الوضع الانساني.

كما اكد تطلع السودان لبناء علاقات استراتيجية مع روسيا في كافة المجالات، مشيداً بمخرجات اللجنة الوزارية المشتركة التي انعقدت نهاية سبتمبر الماضي، موضحاً انها وضعت خارطة طريق لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في كافة المجالات .

واوضح انها وبالمتابعة والتنفيذ للمشاريع المطروحة يمكن ان تسهم بصورة مقدرة في جهود اعادة الاعمار خاصة في قطاعات الصناعة والنقل والبنى التحتية والطاقة والزراعة، مؤكداً ان السودان يعول كثيراً علي الاستثمارات الروسية خاصة وانها تقوم علي تبادل المنافع بصورة عادلة تعود بالمنفعة للشعبين.

تناول د. المعتصم ابراهيم وزير الطاقة والنفط الاوضاع بالسودان خاصة تاثيراتها على قطاع الطاقة والنفط، وقدم شكره ايضا للحكومة الروسية على الدعم المتواصل للسودان والرغبة الاكيدة في تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين.

وتطرق المهندس المعتصم ابراهيم لتأثيرات الحرب على قطاع الطاقة والنفط موضحاً حجم الاضرار وخطة الحكومة لمعالجتها ورغبتها في ان يكون للجانب الروسي دور هام في مرحلة إعادة إعمار هذا القطاع الهام والحيوي للنهضة والتطور.

واشار الى لقاءاته خلال اسبوع الطاقة الروسي والي التفاهمات التي تمت مع وزارة الطاقة الروسية واللقاءات مع عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الطاقة والنفط.

اوضح نائب رئيس الوزراء ان روسيا تولى اهتماما خاصا بالسودان حيث ان العلاقات بين البلدين قد شهدت تطورا ملحوظا في الاونة الأخيرة من ناحية تشابه وجهات النظر في المسائل السياسية الاقليمية والدولية، والتنسيق المحكم وتبادل الدعم بين البلدين في المحافل الدولية.

وأشار إلى ان انعقاد آليات العمل الثنائي بين البلدين دلالة على الحرص لتطوير العلاقة ولذلك حرص على تضمين كافة الجهات ذات الصلة بالتعاون مع السودان في هذا الاجتماع للخروج بنتائج ايجابية وخطوات عملية لتعزيز العلاقة خاصة في المجال الاقتصادي عبر التنفيذ العاجل والفعال لمخرجات اللجنة الحكومية، مشيرا إلى ان هنالك اهتمام كبير من القطاعين العام والخاص لتطوير العلاقات.

سونا