المريخ يرحب بإقامة قمة في بنغازي تكريما للجمهور السوداني

كشفت المعلومات التي تحصلت عليها (نادينا) من مصادر موثوقة ان المريخ يرحب بإقامة لقاء قمة في بنغازي، في الفترة المقبلة ذلك كمبادرة تكريم للجمهور السوداني على وقفته ومساندته للأندية السودانية والمنتخبات التي اجرت مبارياتها في بنغازي.

وبحسب المعلومات التي تابعتها “نادينا” فإن مقترحا تم طرحه بان يستضيف ملعب شهداء بنينا في الفترة المقبلة، مباراة تجمع المريخ والهلال بالتنسيق مع الجهات المسؤولة في بنغازي، ذلك استغلالاً لفرصة تواجد الفريقين في بنغازي.

ويتواجد المريخ في تجمع ببنغازي هذه الايام، بينما وصل الهلال امس للمدينة استعدادا لمواجهة البوليس الكيني في اياب الدور الاول من دوري ابطال أفريقيا على ملعب شهداء بنينا “ملعب الهلال الافتراضي”.

نادينا