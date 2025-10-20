- 1/2
- 2/2
كشفت المعلومات التي تحصلت عليها (نادينا) من مصادر موثوقة ان المريخ يرحب بإقامة لقاء قمة في بنغازي، في الفترة المقبلة ذلك كمبادرة تكريم للجمهور السوداني على وقفته ومساندته للأندية السودانية والمنتخبات التي اجرت مبارياتها في بنغازي.
وبحسب المعلومات التي تابعتها “نادينا” فإن مقترحا تم طرحه بان يستضيف ملعب شهداء بنينا في الفترة المقبلة، مباراة تجمع المريخ والهلال بالتنسيق مع الجهات المسؤولة في بنغازي، ذلك استغلالاً لفرصة تواجد الفريقين في بنغازي.
ويتواجد المريخ في تجمع ببنغازي هذه الايام، بينما وصل الهلال امس للمدينة استعدادا لمواجهة البوليس الكيني في اياب الدور الاول من دوري ابطال أفريقيا على ملعب شهداء بنينا “ملعب الهلال الافتراضي”.
نادينا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر المريخ يرحب بإقامة قمة في بنغازي تكريما للجمهور السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.