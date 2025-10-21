مجلس الوزراء السعودي يُفوِّض وزير الخارجية لإنشاء مجلس تنسيق سعودي – سوداني

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض، حيث أقرّ المجلس تفويض صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السوداني بشأن مشروع اتفاق لإنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني والتوقيع عليه، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويعكس هذا القرار، حرص المملكة العربية السعودية على تعميق التعاون الاستراتيجي مع السودان، حيث أعدت بحكومة الأمل في السودان، 100 مشروع شراكة استراتيجية بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار، تشمل قطاعات حيوية مثل “الزراعة، الصناعة، الطاقة، التعدين، التعليم، الصحة والموانئ”. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد في كلا البلدين.

ويأتي هذا التوجُّـه في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين المملكة والسودان، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

