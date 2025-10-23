الخارجية تستدعي ممثلة المنسق المقيم للشئون الإنسانية للأمم المتحدة بالسودان

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ظهر امس الأربعاء 22-10-2025، السيدة جيما سان مارتن، ممثلة المنسق المقيم للشئون الإنسانية للأمم المتحدة بالسودان، وذلك على خلفية التقرير الذي نشره مكتب المنسق المقيم حول العمل الإنساني في السودان لشهر سبتمبر 2025، والذي حوى معلومات غير صحيحة عن الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية فى تسهيل العمل الإنساني والتنسيق التام مع المنظمات العاملة بالسودان.

وقد اعتذرت ممثلة المنسق المقيم عن الخطأ غير المقصود الذي ورد في التقرير المشار إليه، ووعدت بمعالجته مع جهة الاختصاص طرفهم، وأكدت من جانبها تعاون حكومة السودان وتنسيقها التام مع أجهزة الأمم المتحدة.

سونا