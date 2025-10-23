- 1/2
- 2/2
استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ظهر امس الأربعاء 22-10-2025، السيدة جيما سان مارتن، ممثلة المنسق المقيم للشئون الإنسانية للأمم المتحدة بالسودان، وذلك على خلفية التقرير الذي نشره مكتب المنسق المقيم حول العمل الإنساني في السودان لشهر سبتمبر 2025، والذي حوى معلومات غير صحيحة عن الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية فى تسهيل العمل الإنساني والتنسيق التام مع المنظمات العاملة بالسودان.
وقد اعتذرت ممثلة المنسق المقيم عن الخطأ غير المقصود الذي ورد في التقرير المشار إليه، ووعدت بمعالجته مع جهة الاختصاص طرفهم، وأكدت من جانبها تعاون حكومة السودان وتنسيقها التام مع أجهزة الأمم المتحدة.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تستدعي ممثلة المنسق المقيم للشئون الإنسانية للأمم المتحدة بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.