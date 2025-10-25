بعد أن حاصرته مليشيا الدعم السريع المتمردة وقيدت حركته ومنعته من العلاج وافت ناظر عموم قبائل دار حمر

ينعى مجلس السيادة الانتقالي، ببالغ الحزن والأسى، الأمير عبدالقادر منعم منصور ناظر عموم قبائل دار حمر والذي وافته المنية اليوم إثر علة مرضية بعد أن حاصرته مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة وقيدت حركته ومنعته من العلاج والإستشفاء خارج مدينة النهود.

ومجلس السيادة، إذ ينعاه إنما ينعى للشعب السوداني أحد وأبرز قيادات الإدارة الأهلية، ورجلاً وطنياً مخلصاً، أسهم في تعزيز السلام المجتمعي ودعم القضايا الوطنية.

كما يعد من حكماء الإدارة الأهلية بكردفان، وواحد من الذين عُرفوا بالرأي السديد والحكمة والجودية والفصل في النزاعات الأهلية سائلين الله أن يتقبله قبولا حسنا ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين. “إنا لله وإنا إليه راجعون”

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

