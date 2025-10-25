طرد كيليان مبابي وأذاق برشلونة 5 هزائم.. من هو حكم الكلاسيكو؟

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم السبت أسماء طاقم تحكيم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني بقيادة سيزار سوتو.
وقال الاتحاد الإسباني إن سيزارو سوتو سيتولى مسؤولية قيادة المباراة المرتقبة في ملعب سانتياغو برنابيو بين ريال مدريد صاحب الأرض ومتصدر الليغا وغريمه برشلونة حامل اللقب.
وسيكون هذا أول ظهور كحكم رئيسي لسيزار سوتو في الكلاسيكو، بعدما كان ضمن طاقم حكم الفيديو المساعد VAR في مباراة قمة بين الغريمين في أبريل 2024، وانتهت بفوز ريال مدريد 3-2 بفضل هدف قاتل من جود بيلينغهام في اللحظات الأخيرة.
لكن في مباراة الغد، سيكون خافيير إيغليسياس هو المسؤول عن إدارة حكم الفيديو المساعد.
من هو حكم الكلاسيكو سيزار سوتو؟
يبلغ سيزار سوتو من العمر 45 عاماً وهو صاحب خبرة كبيرة، وسبق له إدارة 20 مباراة لريال مدريد (فاز ريال 12 مرة وتعادل 6 مرات وخسر مرتين).
لكن على كيليان مبابي هداف ريال مدريد والدوري الإسباني الحذر من هذا الحكم، لأنه أشهر له البطاقة الحمراء في الدقيقة 38 بداعي ارتكاب خطأ عنيف خلال الفوز 1-0 على ألافيس يوم 13 أبريل 2025.
وتولى سيزار سوتو قيادة 13 مباراة لبرشلونة خلال مسيرته، وفاز النادي الكاتالوني 5 مرات مقابل 3 تعادلات و5 هزائم.
