وزير الشباب والرياضة يتفقد عددا من المؤسسات الرياضية والخدمية بمحلية سنار

استقبل اللواء (م) الزبير حسن السيد والي ولاية سنار بضاحية جبل موية صباح الجمعة البروفيسور احمد آدم احمد وزير الشباب والرياضة، بحضور وزراء التربية والتوجيه، والبنى التحتية، والصحة، والمالية والثروة الحيوانية، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأستاذ خالد دامشيك، والمدير التنفيذي لمحلية سنار ومدير إدارة الشباب والرياضة محلية سنار ولجنتي أمن الولاية والمحلية، وعدد من القيادات الشبابية والرياضية على مستوى الولاية والمركز والهيئة الشبابية للإعمار الوطني.
واستهل الوزير برنامج الزيارة بالوقوف على مستشفى جبل الريفي لتفعيل دور الشباب ممثلا في الهيئة الشبابية للإعمار والتعافي في إعمار المرافق الخدمية المهمة في الصحة والتعليم، وقال مخاطبا الحضور بالمستشفى أن شعار الوزارة بعد الحرب هو تمكين الشباب.
وتحدث ممثل قرية جبل موية الدكتور السماني أحمد محمد عن المبادرات التي نظمها أبناء جبل موية لإعمار ما دمرته الحرب.
في ذات الإطار شهد الوزير العرض الرياضي لألعاب التايكوندو، بمدرسة السكة حديد سنار وكشف عن خطته لتدريب الشباب في مجالات ألعاب القوة والفنون القتالية للدفاع عن النفس، معلناً عن تبرعه بأدوات رياضية ودعم فني للفرق الرياضية والأندية.
وبحي كبوش وضع الوزير حجر الأساس لمنشآت نادي الهلال ومشروع مبنى النادي من مكاتب وصالات رياضية، كما خاطب الوزير رئيس وأعضاء الاتحاد المحلي لكرة القدم باستاد سنار متعهدا بالمساهمة في إعادة تأهيله.
وأكد رئيس الاتحاد الأستاذ الهادي عبدالله ان شباب سنار قدموا نموذجاً في التضحية والفداء وتصدوا لعدوان المليشيا وانخرطوا في حملة الإعمار.
وقال الوزير إن وزارة الشباب والرياضة تعمل على الاهتمام بقضايا قطاع الشباب والعمل على تنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم لتحقيق الأمن الشامل والاستقرار، ودعا الشباب للتفكير والابتكار في مجال المشروعات التي تخدم المجتمع وتنهص به، وجدد الوزير تأكيده لدعم ورعاية كل المبادرات الشبابية التي تسهم في نهضة ولاية سنار أرض التاريخ ممتدحاً حضارة سنار العريقة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
