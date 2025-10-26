وزير الخارجية الأميركي: إسرائيل يجب أن تكون «مرتاحة» للمشاركين في القوة الدولية في غزة

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن العمل جار على إقامة قوة دولية للمحافظة على الاستقرار في قطاع غزة، وان هذه القوة يجب أن تتكون من الدول التي تشعر إسرائيل بارتياح تجاهها.

وأكد روبيو في مؤتمر صحافي له بمركز التنسيق المدني العسكري في كريات غات جنوب تل أبيب، أن الإدارة الأميركية تنسق مع مختلف الأطراف بشأن القوة الدولية المزمع نشرها في غزة، مشيرا إلى أنه لم يتم تشكيلها بعد، وان دولا كثيرة عبرت عن رغبتها في المشاركة.

وأضاف نعمل على خلق الظروف المناسبة لعمل القوة الدولية المزمع نشرها في غزة، وعلى خلق الظروف التي تضمن عدم تكرار ما وقع في 7 أكتوبر.

وذكر أن مستقبل الحكم في غزة لا يزال بحاجة إلى نقاش تجريه إسرائيل والدول الشريكة، وقد لا يشمل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، كما قال إنه لم يتحدد بعد أي دور محتمل للسلطة الفلسطينية.

وألمح إلى أن نشر قوة دولية في غزة ربما تكون عبر الأمم المتحدة، وأنهم سيجدون الصيغة لنشرها في نهاية المطاف.

وقال إن واشنطن تتوقع نزع سلاح حركة حماس بالكامل، ولا تريد أي تهديد لإسرائيل من المناطق التي توجد فيها حماس الآن.

وأكد أن جميع الأطراف وافقت على عدم وجود دور لحماس في غزة مستقبلا، وأن الحركة إذا رفضت نزع سلاحها فسيكون ذلك انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار، قال روبيو إنه فخورون بالأيام الأولى من تطبيقه، وإنه يجب على إسرائيل وحماس الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال إنه لا وجود لخطة بديلة لخطة الرئيس ترامب لإحلال السلام في غزة، وانه يجب العمل من أجل ضمان نجاحها.

وأكد وجود صعوبات في تطبيق اتفاق غزة، لكن أوضح أن «هناك أيضا أسبابا تدعونا إلى التفاؤل، وعلينا التأكد من صمود وقف إطلاق النار دون عراقيل ووصول المساعدات إلى محتاجيها».

وعينت الولايات المتحدة ديبلوماسيا مسؤولا مدنيا للإشراف على هيئة مكلفة مراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل سعيها لوضع حد نهائي للحرب.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الديبلوماسي ستيف فاغين سينضم إلى الجنرال باتريك فرانك، المسؤول العسكري المكلف بتنفيذ وقف إطلاق النار الساري منذ 10 الجاري بين إسرائيل وحركة حماس.

ويشغل ستيف فاغين منصب السفير الأميركي في اليمن منذ عام 2022، كما شغل أعلى منصب ديبلوماسي أميركي في بغداد لمدة 3 أشهر حتى وقت قريب.

وتنص المراحل التالية للخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة على نزع سلاح حماس، ونشر قوة دولية لحفظ الأمن، وإعادة إعمار القطاع المدمر.

