وكيل الثقافة والإعلام يشيد بمواقف قطر الداعمة للسودان

التقى وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة د. جراهام عبد القادر على هامش مشاركته في مؤتمر الآثار والتراث الحضاري بالدوحة الاربعاء بسعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر لولوة بنت راشد الخاطر، وذلك بحضور قنصل عام السودان في الدوحة. واعرب د.جراهام عبد القادر خلال اللقاء عن تقدير السودان لدولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً على مواقفها الأخوية والداعمة للسودان، مؤكداً أن هذه المواقف تعكس عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على تعزيز مجالات التعاون . من جانبها، رحبت الوزيرة لولوة بنت راشد الخاطر بزيارة د. جراهام عبد القادر، مشيدة بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين السودان وقطر . سونا

