شاهد بالصور.. حسناء الفن السوداني تعود لخطف الأضواء بإطلالة جديدة

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور حديثة للفنانة المعروفة مونيكا روبرت وليام. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, ظهرت بإطلالة جديدة خطفت بها الأضواء على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

