شاهد بالفيديو.. القيادي بالدعم السريع الربيع عبد المنعم يصف قواتهم بــ”الجنجويد” ويورط نفسه مع قادة المليشيا

ورط الناشط والقيادي بمليشيا الدعم السريع, الربيع عبد المنعم, نفسه مع قيادات المليشيا وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو احتفل فيه بانتصارات قواتهم في الفاشر. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الربيع, وصف قواتهم بــ”الجنجويد”, وهو المسمى الذي ترفضه قيادات المليشيا والتي اعتقلت بسببه أحد الصحفيين مؤخراً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

