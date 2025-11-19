والي الجزيرة يسلم قافلة الولاية الغذائية للنازحين من الفاشر بمعسكر العفاض بالشمالية

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى تسليم قافلة الولاية بمعسكر العفاض بمحلية الدبة وقوف وتضامن الجزيرة مع أهالي الفاشر، مؤكداً أن الجزيرة تجاوزت مرارات الحرب بعزيمة الرجال والعمل بقلب رجل واحد، مشيراً إلى أن القافلة مكونة من 21 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والدوائية . من جانبه عبر الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد أمين عام حكومة الولاية الشمالية ممثل الوالي عن شكرهم لحكومة ومواطن ولاية الجزيرة، مؤكداً أن الجزيرة صرة غذاء السودان وبوتقته الإجتماعية . فيما كشف الأستاذ حسن إبراهيم مدير المعسكر عن وصول 72 مبادرة لدعم المعسكر وإكتمال تسكين 1220 أسرة وحفر بئرين لتوفير المياه وتشييد دورات مياه . وأشاد ممثلو النازحين بقافلة الجزيرة التي أكدت أن الجزيرة قلب السودان النابض وسودان مصغر يستوعب الجميع . سونا

