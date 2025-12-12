ترامب: رئيس كولومبيا سيكون التالي بعد مادورو

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس كولومبيا غوستافو بيترو إلى “إعادة حساباته” في ما يتعلق بمكافحة المخدرات، متوعدا بأن بيترو قد يكون “التالي” الذي ستستهدفه واشنطن.

وقال ترامب للصحفيين، يوم الأربعاء، ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الكولومبي: “لم أفكر كثيرا فيه. تصنع كولومبيا كثيرا من المخدرات، ولديهم معامل لصناعة الكوكايين وهم يبيعونه للولايات المتحدة”.

وتابع: “وبالتالي عليه أن يعيد حساباته، وإلا فسيكون هو التالي”، في إشارة إلى الحملة الأمريكية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ سبتمبر الماضي باستهداف قوارب يعتقد أنها تقل مخدرات في البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا ممن كانوا على متن تلك القوارب.

وحذر ترامب فنزويلا من أن القوات الأمريكية قد تضرب أهدافا على الأرض لاستهداف عصابات المخدرات.

ورفضت فنزويلا التهديدات الأمريكية واتهامات واشنطن لها بالتورط في تهريب المخدرات.

بدوره، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن أي استهداف للأراضي الكولومبية سيكون “إعلان حرب” وسيدمر العلاقات الثنائية بين بوغوتا وواشنطن.

