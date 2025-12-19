شاهد بالفيديو. الناشطة وسيدة الأعمال مروة كادي تستعرض سيارتها الجديدة الفارهة “مرسيدس” في حضور زوجها سعد الكابلي الذي قام بتوثيق المشهد

نشرت الناشطة, ورائدة الأعمال, السودانية, المعروفة مروة كادي, مقطع فيديو على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت سيدة الأعمال, بتوثيق لحظة تغيير سيارتها القديمة بسيارة حديثة وفارهة من إحدى فئات “مرسيدس”, الفخمة. ووفقاً لما أظهر المقطع فقد قام زوجها اليوتيوبر سعد الكابلي, بتوثيق لحظة استلام زوجته “كادي”, للسيارة الجديدة من أحد المعارض بالولايات المتحدة الأمريكية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

