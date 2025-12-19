شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تعود لإثارة الجدل على السوشيال ميديا بوصلة رقص استعراضية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قوبل باستنكار واسع من الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر الفيديو المتداول المطربة الشهيرة هدى عربي, تغني في حفل زفاف خاص بالعاصمة المصرية القاهرة, وفقاً لما ذكر متداولو الفيديو. الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, أشعلت الحفل الغنائي بوصلة رقص استعراضية وسط تعليقات منتقدة من الجمهور على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

