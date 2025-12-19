شاهد بالفيديو.. عروس سودانية تتفاعل في الرقص في “جرتق” زفافها ومطربة الفرح تتغزل فيها: (عسل ورقاصة)

نشرت الفنانة السودانية, منال الأزهري, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية وتفاعل واسع وذلك على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي قامت بنشره الأزهري, وثق لمشاركتها في حفل زفاف سوداني, بالقاهرة. وأظهر الفيديو العروس تتفاعل في الرقص مع صديقاتها بطريقة نالت إعجاب المطربة منال الأزهري, التي تغزلت فيها وكتبت: (العروس عسل ورقاصة ماشاء الله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

