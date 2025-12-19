العمرة الـ 10 آلاف.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه الشكر لهذا الشخص

وجهت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الشكر الي الدكتور تامر هاني، بعد اداءه عمره للفنان للراحل.

وقالت الاسرة فى منشور عبر فسبوك: “ما أحلى جمهور حليم.. دي تقريبًا العمرة رقم 10 آلاف اللي تتعمل لحليم من واحد من محبيه، ممكن ما شافوش ولا قابله قبل كده، بس كان في حاجة في حليم غير الفن، لمست قلوب الناس وخلتهم يحبوه كأنه واحد من ولادهم أو إخواتهم.. ماذا بينك وبين الله يا حليم، حتى يظل الناس يدعوا لك بالرحمة ويعملوا لك حج وعمرة بعد مرور 49 سنة على رحيلك؟”.

وكان قد أصدر مكتب المحامي ياسر قنطوش وكيل أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بيانا صحفيا يوضح فيه توجه الأسرة بتقديم طلب للنائب العام الكويتي بمنع عرض حفل عن الفنان الراحل، لانتهاك حقوقها.

وقال محامي أسرة الفنان عبد الحليم حافظ: يعلن مكتب الأستاذ ياسر قنطوش بصفته وكيلا عن أسرة الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، أنها كانت بصدد تعاقد على إحياء حفلين مع شركة كويتية تحت عنوان حليم، مخصص للفنان عبد الحليم حافظ، وذلك يومي 11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

صدى البلد