شاهد بالصورة.. “كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين”.. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام “تغريد الخواض” تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)

نشرت المذيعة السودانية, المعروفة تغريد الخواض, تدوينة أرفقت معها صورة لبناتها, وذلك على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت المذيعة الملقبة بحسناء القراية السودانية, لأول مرة في التدوينة عن حياتها الخاصة.

نجمة قناة البلد, كتبت في تدوينتها: (في بريد بناتي …..بوست للذكرى …بسم الله ماشاء الله لاقوة إلا بالله..حبيباتي شتلات قلبي ونور عيوني..

في كلام اتقال لي من ناس عِشرة وعمر، هزّني من جوه وخلاني أعاين ليكم بلسان حالهم وهم بيقولو لي …”أنا ما ربيتكم بس.. أنا جاهدت فيكم جهاد.”.

​الدنيا وحالها ما كانت ساهلة معاي، والظروف كانت بتمتحن فيني في كل خطوة، والتحديات كانت صعبة وقاسية من كل جهة..لكن كل ما كان التحدي بيكبر، كان قلبي بيقوى بيكن.

إنتو العوض السمح القابلت بيهو وجع السنين، والحمد لله كبرتوا وعودكن بقى قوي، ودي أكبر انجاز لي في الدنيا.

​عاوزة أقول ليكن وقدام كل البعرفني والمابعرفني: أنا بحبكم محبة ما ليها حد، محبة بتشيل كل حنان أمهات الكون ده وتزيد عليه.. ومستعدة أحبكم وأفديكم بروحي في كل لحظة لحدي آخر نَفَس في عمري.. ​بس بتمنى تكونو دايما زي ماربيتكم وتخلوا قلوبكم دايماً نضيفة وبيضاء، وأرواحكم مليانة خير وسلام.. أنفعوا الناس وختوا البسمة في أي مكان تمشوا ليهو..

والنجاح الورا النجاح ده خلوه عشان نفسكم وعشان أرواحكم السمحة دي تستاهل، ما عشان زول تاني…. ولا عشاني… ​أنا فخورة بيكم فخر يطاول السماء، وبحمد ربي في السجدة مية مرة إنه رزقني بيكم..ولسه، حأفضل أجاهد وأتحدى الدنيا دي عشانكم، وعشان أشوفكم دايماً في أحسن حال.. حياتي كلها، من أولها لآخرها، مكرسة ليكم ولإخوانكم ولسعادتكم.

​بموت فيكم والله.. بحبكم يا قرة عيني ويا حشاي..وأخيراً…….وكنت بضاريهم من الناس وخايفة عليهم من العين).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تفاجأ عدد كبير من متابعي, تغريد الخواض, ببناتها, وجاءت معظم التعليقات: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)