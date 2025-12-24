كم دخل قناته خلال الساعة الأولى؟.. لامين جمال يقتحم عالم اليوتيوب

- 1/2
اقتحم نجم برشلونة الإسباني لامين جمال عالم “يوتيوب” بعد أن دشن قناته الخاصة مساء الاثنين والتي نالت تفاعلا من جانب متابعي اللاعب الواعد.
وقرر لامين جمال السير على خطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الذي أطلق قناته عبر يوتيوب في الفترة الماضية ونالت تفاعلا كبيرا.
ونشر لامين أول فيديو له على “يوتيوب” بعنوان “جولة في منزلي” وذلك خلال فترة الإجازة تزامنا مع أعياد الميلاد .
وقام نجم برشلونة الشاب بتعريف الجماهير على منزله وشاركهم بعض التفاصيل عن جوائزه ومقتنياته الشخصية بالإضافة إلى سرد حكايات عائلية.
ولفت لامين الأنظار وهو مرتديا القميص الاحتياطي للمنتخب الكولومبي ويحمل الرقم 7 وهو رقم لويس دياز لاعب بايرن ميونخ الحالي وقائد المنتخب الكولومبي
وأثارت هذه اللفتة موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها وسائل إعلامية مختلفة مسلطة الضوء على إعجاب نجم برشلونة بدياز ووصل عدد المتابعين لقناته أكثر من 100 ألف شخص خلال أول ساعة من إطلاقه القناة.
المصدر: RT
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
