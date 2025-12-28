شاهد بالصورة.. نجمة السوشيال ميديا الحسناء أمول المنير تترحم على زوجها الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع بتدوينة مؤثرة: (في مثل هذا اليوم التقيت بحب حياتي وزوجي وفقيد قلبي)

شاركت المودل, ونجمة السوشيال ميديا, السودانية, أمل المنير, صورة عبر الحالة الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت النجمة التي تلقب نفسها باسم “أمول”, في الصورة مع زوجها الحرس الشخصي لقائد مليشيا الدعم السريع.

وكان زوج أمل المنير, قد تم اغتياله في بداية المعارك بين الجيش, وقوات الدعم السريع, بالعاصمة الخرطوم, وذلك بعد أشهر قليلة من زواجهما.

وكتبت المودل, “أمول”, في حالتها بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (في مثل هذا اليوم التقيت بحب حياتي وزوجي وفقيد قلبي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)