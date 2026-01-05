برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤمن على استمرار دعم مشروعات إصحاح البيئة والصحة والتعليم بمحلية الخرطوم

اشادت المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالسودان دنيس براون بما أنجز ضمن مشروع النقد مقابل العمل المنفذ عبر منظمة (هيومن أبيل) التابعة للبرنامج الأممي والذي استهدف تشغيل المواطنين في المناطق المتأثرة بالحرب بمحلية الخرطوم في مجال النظافة واصحاح البيئة.

جاء ذلك خلال تفقد براون اليوم لمشروع إعادة تأهيل ونظافة وتجميل شارع محمد نجيب برفقة مدير هيئة نظافة المحلية (ممثل المدير التنفيذي) عمر عثمان حيث تم التأمين عقب الزيارة على مواصلة تنفيذ المشروعات المشتركة بين محلية الخرطوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة (هيومن ابيل) في إطار دعم برنامج نقل النفايات وتزويد المراكز الصحية بالطاقة الشمسية واللقاحات ضمن برامج الصحة الوقائية علاوة على المساهمة في صيانة المدارس وتوفير الاجلاس للطلاب.

من جانبه امتدح ممثل المدير التنفيذي للمحلية عمر عثمان الدور الكبير الذي اضطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة (هيومن أبيل) في استعادة الخدمات بالمحلية بعد الحرب في الارتقاء بالخدمات وفي مقدمتها النظافة واصحاح البيئة والرعاية الصحية الأولية بجانب دعم التعليم، مثمنا زيارة المندوب الدائم للمنظمة الأممية للمحلية والتي جاءت للوقوف على فاعلية إنفاذ المشروعات التي تهدف لاسناد المجتمع المحلي.

سونا