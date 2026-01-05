تجار سوق الصاغة في كسلا يعلنون إضراباً شاملاً ويغلقون متاجرهم

أعلن تجار سوق الصاغة في مدينة كسلا، شرقي السودان، إضراباً شاملاً عن العمل، مع إغلاق متاجرهم بالكامل، احتجاجاً على ما وصفوه بالمضايقات من قِبل إدارة مباحث التعدين.

وقال رئيس شُعبة الصاغة وشيخ الصاغة، عبود أحمد عيسى، في تصريح له، إن التجار لن يعودوا إلى ممارسة أعمالهم إلا بعد حلحلة مشاكلهم بشكل كامل.

وناشد الصاغة، والي ولاية كسلا بالتدخل العاجل لمعالجة القضية وإنهاء الإجراءات التي يرونها تعسفية.

يُشار إلى أن سوق الصاغة في كسلا يُعد من الأسواق الرئيسية لتجارة الذهب بشرق السودان.

السوداني