شاهد بالفيديو.. غنت له “الدقو منو يا ناس”.. الفنانة ندى القلعة تسخر من خالد سلك بعد واقعة الإعتداء عليه: (شغالين يكفتوا فيك يمين وشمال والسفة طارت ولا قاعدة؟)

سخرت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, من القيادي بالحرية والتغيير, خالد عمر يوسف “سلك”, بعد واقعة الإعتداء عليه من أحد السودانيين بالخارج.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت القلعة, ساخرة من واقعة الإعتداء على “سلك”, خلال بث مباشر لها عبر إحدى منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, عدم علمها بالواقعة كما وجهت عتابها لمتابعيها بسبب عدم إبلاغهم لها بما تعرض له “سلك”, واصفة نفسها بأم “البلابسة”.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد أشادت القلعة, بالشخص الذي اعتدى على القيادي المعروف بالحرية والتغيير, وقالت: (يا عاد يا يمة دا ولدي), وسألت بسخرية “السفة طارت ولا قاعدة”, قبل أن تغني أغنية الشهيرة “الدقو منو يا ناس”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
