شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن جنوب سوداني يتغزل في الفنانة إيمان الشريف لحظة وصولها “جوبا”: (يا حلوة يا جميلة) والمطربة تتجاوب بالضحكات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو وثق للحظة وصول الفنانة الشهيرة إيمان الشريف, لعاصمة دولة جنوب السودان “جوبا”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة الشهيرة كانت قد وصلت جنوب السودان, لإحياء حفلات غنائية بمدينة جوبا. الفيديو أظهر حرص أحد محبي الفنانة إيمان الشريف, بجوبا, على إستقبالها لحظة وصولها, حيث رحب بها بعبارات غزل (منورة يا حلوة يا جميلة والجنوبيين بحبوك), لترد عليه الفنانة (بنورك وأنا كمان بحبهم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

